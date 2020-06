Sony Bravia W8 im Test: Edler Fußball-TV mit Twitter

In puncto Design spielt Sony seine Stärken aus. Wie alle TV-Modelle des japanischen Elektronik-Konzerns kommt der W8 mit einem überaus schmalen Rahmen, der oben lediglich sechs Millimeter sowie an den Seiten acht Millimeter breit ist. Das simpel gehaltene Design ist nicht aufdringlich und fügt sich so gut in jedes Wohnzimmer ein, egal wie es eingerichtet wurde. Etwas unschön, aber wohl nur schwer zu vermeiden ist das kleine Sony-Logo, das dezent am unteren Rahmen in der Mitte prangt. Eine pulsierende, weiße LED unter dem Sony-Logo in der Mitte zeigt an, ob der Fernseher eingeschaltet ist.