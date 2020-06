Toshiba: Rechenpower und LEDs für besseres 3-D

Mit einem Mehrkernprozessor und LEDs will Toshiba zukünftig die 3-D-TV-Welt revolutionieren. Bei der Toshiba World 2011 in Rom stellte der japanische Elektronik-Riese seine Technologien CEVO Engine und Pro LED vor. Ihre Leistung sollen diese Bausteine vor allem bei brillenlosem 3-D-Fernsehen voll entfalten. Toshiba glaubt sich auf diesem Gebiet in der Vorreiterrolle. Seit Dezember 2010 sind in Japan zwei brillenlose 3-D-TVs mit 12 und 20 Zoll Bildschirmgröße am Markt. Im Mai soll ein 40 Zoll großes Gerät erscheinen. Für die meisten TV-Fans wird dieses Gerät eher unerschwinglich bleiben, Toshiba will seinen Entwicklungsvorsprung damit jedoch erneut unter Beweis stellen.

3-D-Bilder ohne Brille

Versuche, brillenlose 3-D-TVs innerhalb der nächsten zehn Jahre auf den Markt zu bringen, werden schwierig, ließ Samsung erst vor kurzem verlautbaren. Der koreanische Hersteller setzt voll auf seine "Active Shutter"-Technologie. Bebrillte TV-Zuseher bekommen dabei ein separates Bild für das linke und rechte Auge geliefert. Die per Infrarot oder Bluetooth mit dem Fernseher synchronisierte Brille verdunkelt dabei jeweils ein Augenglas. Nachteil: Die Brille verbraucht Strom, die Technik ist teuer und oftmals führt sie zu Kopfwehbeschwerden. Der koreanische Konkurrent LG wiederum forciert Polarisations-Filter. Hier liefern unterschiedliche Brechungswinkel dem linken und rechten Auge separate Bilder. Die dafür notwendigen Brillen benötigen keinen Strom, die Herstellung der Fernseher ist billiger. Toshiba bezieht in diesem Kampf der beiden weltgrößten Flatscreen-Hersteller keine Seite, sondern hat sowohl Active-Shutter-3-D-TVs als auch Polarisations-3-D-TVs im Angebot - und will mit brillenlosen 3-D-TVs den Jackpot knacken: Räumliche Bilder ohne lästige Brille am Nasenrücken.

Angeblich bereits im Mai soll das Modell ZL 2 auf den Markt kommen. Der 40-Zoll-Bildschirm des brillenlosen 3-D-Fernsehers wird von einem so genannten Lentikular oder Linsenraster überzogen sein. Winzige Linsen über jedem Pixel lenken das Licht in verschiedene Richtungen, jeweils eine für das rechte und eine für das linke Auge. Das Hauptproblem dabei: Bei zwei Richtungen ist das Bild nur aus einer Zuseher-Position dreidimensional wahrzunehmen. Linsenraster können auch mehrere Betrachtungswinkel unterstützen. Bisher war es allerdings so, dass zwischen den möglichen Positionen für Zuseher Lücken entstanden, in denen der 3-D-Effekt ausblieb. Toshiba will diese Lücken durch überlappende Betrachtungswinkel schließen. Für jeden Blickwinkel muss jeder einzelne Pixel allerdings adaptiert werden. Das verlangt eine enorme Rechenleistung.