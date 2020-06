Tower Offense: "Anomaly: Warzone Earth" im Test

"Anomaly: Warzone Earth" ist bereits seit einem Jahr für PC und Mac, sowie für iOS und Android erhältlich. Nun ist es auch für Xbox Live Arcade erschienen. Gameplay und Story haben sich im Vergleich zu den anderen Plattformen kaum verändert.

Auch in der Xbox-Version gibt es eine Alien-Invasion auf der Erde. Die Außerirdischen haben in Großstädten wie Tokio und Bagdad eine Bruchlandung hingelegt und kontaminierten dadurch ganze Gebiete. Der Spieler schlüft nun in die Rolle eines Commanders des bewaffneten „14 Platoon". Aufgabe ist, in die betroffenen Bereiche vorzudringen und zu untersuchen, was genau geschehen ist und welche Auswirkungen es hatte. Potenzielle Gefahren sollen im Zuge der Mission natürlich auch gleich ausgeschaltet werden.

Der Spieler steuert die Fahrzeuge im Konvoi nicht direkt, sondern gibt über die Spielfigur des Commanders, der zu Fuß unterwegs ist, den Pfad vor, den die Truppe begehen soll. Bei Bedarf kann der Spieler Power-Ups auf dem Weg fallen lassen, die von den Einheiten aufgenommen werden. Zusätzlich stehen noch eine Reihe weiterer Werkzeuge zur Verfügung, wie etwa Rauchbomben, um aus dem Blickfeld der Gegner zu verschwinden. Neben der Steuerung muss sich der Commander auch um den Nachschub an Einheiten kümmern, oder bestehende Einheiten aufwerten.