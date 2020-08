Toyotas fliegendes Auto Skydrive hebt erstmals mit Pilot ab

Ein Sitzplatz

Das SD-03 ist mit seinen Ausmaßen von 4 x 4 x 2 Meter besonders kompakt, bietet Platz für eine Person und besitzt acht Rotoren. "Wir stellen uns eine Gesellschaft vor, in der fliegende Autos ein zugängliches und praktisches Transportmittel am Himmel darstellen", meint Skydrive-CEO Tomohiro Fukuzawa nach dem erfolgreichen Test. Noch in diesem Jahr sollen weitere Tests stattfinden. Vorausgesetzt, Skydrive erhält die notwendigen Genehmigungen, auch außerhalb des Toyota-Testgeländes.

Marktreife 2023

Skydrive begann 2017 als Crowdfunding-Projekt. Der Autohersteller Toyota fand Gefallen an der Vision und stieg als Teilhaber ein. Wie bei vielen Flugtaxi-Projekten dreht sich der langfristige Plan von Skydrive um den innerstädtischen Transport für besonders dringende Anlässe, wobei der träge Straßenverkehr komplett umgangen wird. Wie Engadget berichtet, soll ein zweisitziges Skydrive-Fluggerät bis 2023 marktreif sein.