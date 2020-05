TV-Hersteller pushen UHD: Inhalte und Nachfrage fehlen

Hohe Auflösung scheint für die TV-Hersteller dieses Jahr das wichtigste Thema überhaupt zu sein. Auch auf Twitter war #UHD bei den Meldungen über die Consumer Electronics Show ( CES), die vergangene Woche in Las Vegas stattfand, der beliebteste Hashtag. 4K-Bildschirme, die vier mal so viele Pixel darstellen, wie ihre Full-HD-Verwandten, werden von namhaften großen Herstellern in allen Größen und Formen angeboten. Die Bildschirme sind mittlerweile auch schon in gebogener Form verfügbar, als OLEDs oder LEDs.

Auch 3D-Varianten mit und ohne Brille wurden auf der CES gezeigt. Modelle mit Bilddiagonalen zwischen 80 und 105 Zoll sind keine Seltenheit mehr. Die ersten Beamer mit 4K-Auflösung schaffen sogar Bilder mit über drei Meter Diagonale. Der größte 4K-Schirm der Welt soll in Kürze als Anzeigetafel für das berühmte Kentucky-Derby in Churchill Downs fertiggestellt werden, in der Größe eines American-Football-Feldes. Selbst höhere Auflösungen wie 5K oder gar 8K - das entspricht der achtfachen HD-Auflösung - waren vereinzelt schon auf der CES zu sehen, teilweise mit Seitenverhältnis 21:9.