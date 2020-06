Twitter testet Stummschalt-Knopf

Twitter testet derzeit offenbar einen Stummschalt-Button in seinen mobilen Apps. Die Funktion ermöglicht es, einzelne Nutzer in seiner persönlichen Timeline zu verstecken, ähnlich wie man das auch bei Facebook mit Postings machen kann. Wie The Verge berichtet, ist die Mute-Funktion mittlerweile sowohl bei iOS- als auch bei Android-Usern aufgetaucht.

Wer also bestimmten Accounts zwar folgen, diese aber nicht unbedingt immer lesen möchte, bekommt vielleicht bald ein nützliches Tool zur Hand. Auch für Live-Events, zu denen viel getwittert wird, an denen man selbst aber kein Interesse hat, ließe sich der Mute-Button einsetzen.