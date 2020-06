Über 60 Grad: So heiß werden IT-Geräte

Hitze spielt bei elektronischen Geräten eine große Rolle. Die großen Serverfarmen von Google und Co. produzieren so viel Abwärme, dass immer wieder die Idee aufkommt, diese Energie in irgendeiner Form zu nutzen, etwa um Büros oder Wohnhäuser zu heizen. Die Abwärme eines Rechenzentrums beim Berliner Flughafen Tegel kann im Landeanflug sogar für kleine zusätzliche Turbulenzen sorgen.

So viel Abwärme erzeugt ein Notebook am Schreibtisch oder ein Smartphone natürlich nicht, bei hoher Belastung können die Geräte aber auch sehr warm werden. Besonders bei Smartphones entsteht durch die hohe Leistung bei kompakter Bauweise oft eine Art Hitzestau. Besonders eindrucksvoll war das auch bei der neuesten Generation von Apples iPad zu beobachten. Die neue Variante wurde außen aufgrund der stärkeren Hardware rund zehn Grad wärmer, als der Vorgänger.

Für die Aufnahmen wurde versucht, das Gerät so warm wie nur möglich zu bekommen. Dazu wurde teilweise die Android-App Stability Test verwendet, manchmal kamen aktuelle 3D-Spiele zum Einsatz.