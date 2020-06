Uhrenhersteller Tag Heuer arbeitet an eigener Smartwatch

Vor nicht allzu langer Zeit hielt sich die Begeisterung beim Chef des Schweizer Uhrenherstellers Tag Heuer Jean-Claude Biver für Smartwatches in Grenzen. Die Schweizer Uhrenindustrie sah Biver durch die neuen smarten Uhren allerdings nicht in Gefahr. Wohl damit die Schweizer Luxus-Marken nicht allzu viele Kunden an die Hersteller von Smartwatches verlieren, hat Biver nun seine Meinung geändert und bekanntgegeben, dass Tag Heuer selbst an einer Smartwatch arbeitet.

"Wir haben vor vier Monaten ein Smartwatch-Projekt gestartet. Dabei haben wir einige Partnerschaften geschlossen und vermutlich werden wir auch Übernahmen tätigen", erklärte Biver im Rahmen einer Pressekonferenz. Eine Frage, ob Tag Heuer dafür mit Google oder Intel zusammenarbeitet, wurde nicht kommentiert. Ebenso gab es keine Auskünfte darüber, wieviel Tag Heuer in das Projekt investiert.