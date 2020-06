Ultrabooks: Preis soll unter 700 Dollar fallen

geäußert haben.

Ultrabook-Offensive

Ein Großteil der neuen Geräte soll auf die kommende CPU-Generation Ivy Bridge setzen und so dem Druck der ARM-Architektur standhalten. Unter den neuen Modellen sollen sich auch Hybrid-Geräte finden, die über einen Touchscreen verfügen und so ein weiteres Tablet-Merkmal übernehmen. Intel kündigte des weiteren eine "mehrere hundert" Millionen Dollar schwere Werbekampagne an, die die Konsumenten vom Nutzen der Ultrabooks überzeugen soll. Dazu werden sogenannte "Ultrabook Experience Zones" in Ladengeschäften eingerichtet, um den Unterschied zwischen Notebooks und Ultrabooks deutlicher hervorzuheben.