Unboxing Starlink: So sieht das Satelliten-Modem aus

Mit dem Satelliteninternet Starlink will Elon Musks Weltraumunternehmen SpaceX schnelles Internet auch in entlegene Gegenden bringen. Fast 900 Satelliten befinden sich derzeit im All. In den USA sind bereits die Betatests für das Satelliteninternet angelaufen. Erste Nutzer haben auch schon Erfahrungsberichte veröffentlicht, berichtet Ars Technica.

So auch ein Betatester mit dem Reddit-Nutzernamen Wandering-coder. Er brachte das Starlink-Equipment in einem Wald im US-Bundesstaat Idaho zum Einsatz.