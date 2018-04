Vergleich: Google Assistant weiß am meisten, Siri am wenigsten

Die Marketing-Agentur Stone Temple Consulting hat einen Vergleich aktueller Sprachassistenten durchgeführt. Dabei wurden der Google Assistant, Amazons Alexa, Microsofts Cortana und Apples Siri miteinander verglichen. Allen Sprachassistenten wurden rund 5000 verschiedene Fragen gestellt, die Antworten wurden auf verschiedene Faktoren hin ausgewertet.

Dabei zeigte sich: Der Google Assistent am Smartphone weiß offenbar am meisten und führt sowohl die Zahl der Antwortversuche (über 90 Prozent) als auch der korrekten Antworten (knapp unter 80 Prozent) an. Direkt dahinter folgt erneut der Google Assistant, da der Vergleich neben einem Smartphone auch mit dem vernetzten Lautsprecher Google Home durchgeführt wurde. Hier waren die Ergebnisse kurioserweise deutlich schlechter: Die Antwortrate fällt auf unter 90 Prozent, die korrekten Antworten betragen ebenfalls nur rund 65 Prozent.