Vergoldete PS4- und Xbox-One-Controller um 300 US-Dollar

Wem eine mehr als 12.000 Euro teure vergoldete PlayStation 4 oder Xbox One nicht ausreicht, kann sie ab sofort auch mit vergoldeten Controllern ergänzen. Der US-Hersteller ColorWare bietet ab sofort mit 24-karätigem Gold überzogene Controller für PlayStation 4 und Xbox One an. Der Stückpreis beläuft sich auf 300 US-Dollar. Mit Ausnahme der vergoldeten Gehäusehälfte wurde an den Controllern nichts verändert.