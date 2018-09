Video: So schneidet Teslas Model 3 beim Crashtest ab

Die US National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) hat überprüft, wie sich Teslas Model 3 bei einem Umfall verhält. Die Videos der Crashtests wurden nun online gestellt. Das Ergebnis: Egal ob frontal, seitlich oder beim Überschlag, das bislang günstigste Tesla E-Auto wurde in allen Belangen mit fünf Sternen bewertet. Auch Model S und Model X haben in dem entsprechenden NHTSA-Tests Bestnoten erreicht. Andere Institute haben das Model S allerdings weniger gut bewertet.