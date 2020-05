"viSio" gewinnt futurezone Innovations-Award

Derzeit gibt viSio Bilder nur in einer Farbe wieder. Die HTL-Schüler Maximilian Mali und Sebastian Haushofer arbeiten aber bereits an einer verbesserten Version, die über eine stark verbesserte Auflösung von 1.000.000 Voxel und die Fähigkeit, 3D Animationen in Farbe wiederzugeben, verfügen wird.

Mit ihrer kreativen Idee und derer beeindruckenden Umsetzung haben die HTL-Schüler sowohl die futurezone-Leser als auch die Experten der Fachjury überzeugt und sich den ersten Platz beim futurezone Award gesichert. Platz zwei geht an "Symptoma", eine Suchmaschine, die Ärzten hilft, die richtige Diagnose für Patienten zu finden. Der dritte Platz geht an das Social-Media-Armband "Conbrace", das es erlaubt, Kontaktdaten per Berührung und Knopfdruck auszutauschen.