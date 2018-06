Vivo Nex präsentiert: Kein Notch und Fingerprintsensor im Display

Schwächere Version Nex A

Das Vivo Nex A verfügt über dieselben Features wie das Vivo Nex S. Allerdings ist der Prozessor etwas schwächer (Qualcomm Snapdragon 710) und es verfügt nur über 6 GB RAM. Und auch der Fingerprintsensor ist auf der Rückseite und nicht unterhalb des Displays angebracht. Daher wird der Preis des Nex A geringer ausfallen, als der seines großen Bruders.

Verfügbarkeit

In den Handel soll die Vivo Nex Smartphones am 23. Juni kommen. Vorerst nur in China. Ob es auch anderswo erhältlich sein wird ist noch unklar. Umgerechnet wird das Vivo Nex S ungefähr 600 Euro kosten, das Nex A rund 520 Euro.