Volkswagen könnte bald Voltswagen heißen

Ist es ein Scherz oder versucht Volkswagen Group of America tatsächlich einen Neustart unter dem Namen Voltswagen? Eine geleakte Pressemitteilung auf der US-Webseite des deutschen Autobauers kündigt das zumindest an. Wie USA Today und die Associated Press (AP) berichtet, soll VW in den USA ab 1. Mai den neuen Namen tragen.

Da die Pressemeldung kurz vor dem 1. April erschien, liegt die Vermutung nahe dass es sich um einen missglückten Scherz handelt. Allerdings beruft sich die AP auf einen Insider. Dort heißt es, mit dem neuen Namen soll der Fokus verstärkt auf die Elektroflotte des Autobauers gelegt werden. Zudem wolle man sich vom Emissionen-Skandal distanzieren.

Neues Logo

Die Pressemitteilung war mit dem 29. April datiert. Darin heißt es: "Wir tauschen vielleicht unser K gegen ein T aus, aber was wir nicht ändern, ist das Bekenntnis dieser Marke dazu, die besten Fahrzeugen ihrer Klasse für Fahrer und Menschen überall zu bauen."