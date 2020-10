VW arbeitet an E-Auto für unter 20.000 Euro

Der ID.3 markierte den Anfang der Elektro-Offensive von Volkswagen. Erst vor wenigen Tagen startete in Österreich der Vorverkauf des kompakten Elektro-SUV ID.4. Was kommt aber danach beziehungsweise was hat die Modellpalette unterhalb des ID.3 zu bieten?

Mit dem ID.3 setzt VW auf einen Kompaktwagen, ebenso beim ID.4. Ein Kleinwagen ist soweit noch nicht in Sicht. In Arbeit dürfte sich ein solcher allerdings längst befinden, wie das deutsche Branchenmagazin Automobilwoche berichtet.

E-Kleinwagen dauert noch

Demnach soll Volkswagen an der Entwicklung eines elektrischen Stadtflitzers arbeiten, der weniger als 20.000 Euro kostet und eine Reichweite von ungefähr 250 Kilometer hat. "Wir wollen ein solches Fahrzeug 2023/2024 auf den Markt bringen", wird VW-Chef-Stratege Michael Jost von der Automobilwoche zitiert.