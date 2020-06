Windows-10-Leak zeigt Neuerungen für Privatnutzer

Eine neue Einstellungs-App könnte außerdem die klassische Systemsteuerung ersetzen. In Windows 8 sind die Systemeinstellungen auf zwei Menüs aufgeteilt, eines in der neuen touch-freundlichen Oberfläche und eines in dem klassischen Systemsteuerungs-Layout. In der neuen Windows-10-Preview ist eine völlig neue „Setting“-App integriert, die im neuen Design Zugriff auf die wichtigsten Optionen bietet.