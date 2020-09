Wann Apple das iPhone 12 vorstellen wird

iPhone-Präsentation vermutlich schon im Kasten

Klingt nachvollziehbar: Schließlich hat sich der Dienstag für Apple-Events bereits eingebürgert. Ebenso setzt der iPhone-Hersteller seine Veranstaltungen in der Regel in der zweiten Woche eines Monats an.

Da es Corona-bedingt wieder kein Publikum geben wird, wird gemunkelt, dass Apple das Event bereits aufgezeichnet hat. Am Tag des Events wird es dann einfach online im Livestream übertragen.