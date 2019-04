Warum eine Kamera im Cockpit des Tesla Model 3 ist

Am Donnerstag sorgte ein Tweet eines Tesla-Model-3-Fahrers für Aufsehen. Darin geht es um eine Kamera, die im Inneren des Autos montiert ist. Sie befindet sich oberhalb des Rückspiegels und vorerst war ihr Zweck unklar.

Die Aufregung rund um den Tweet ging auch an Tesla-Chef Elon Musk nicht vorbei. Der CEO erklärte kurz darauf den Zweck der Kamera. Demnach solle sie dafür genutzt werden, das Auto zu überwachen, wenn man es an Dritte vermietet. Dazu will man künftig mit Ride-Sharing-Diensten wie Uber oder Lyft kooperieren.