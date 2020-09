Was Apple bei seinem September-Event präsentieren wird

Auch wenn die neuen iPhones auf sich warten lassen, dürfte neben WatchOS 7 und iPad OS 14 auch iOS 14 zum Download freigegeben werden. Möglich ist aber auch, das iOS 14 erst mit den neuen iPhones im Oktober veröffentlicht wird.

Gebündeltes Abo und neues Fitness Service

Bereits seit längerem versucht Apple verstärkt mit Abodiensten zu punkten. Zu Apple TV Plus, Apple Arcade, Apple News Plus und Apple Music könnte am Dienstag ein neuer Fitness-Dienst gesellen. Der soll etwa geführte Workouts enthalten und neben der Apple Watch auch am iPhone, iPad oder über Apple TV gestreamt werden können.

Erwartet wird auch, dass Apple seine Abos künftig auch gebündelt zu einem günstigeren Preis anbieten wird. Auch Hinweise auf den Namen des Sammel-Abos gibt es bereits. Es soll Apple One heißen.