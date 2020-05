Leak: Apple bringt Brille um 499 Dollar

Über kaum ein Apple-Produkt gab es in den vergangenen Jahren derart viele Spekulationen, aber auch derart wenig konkrete Informationen wie die angeblich geplante Augmented-Reality-Brille. Der aufgrund seiner detaillierten Leaks zum iPhone 12 mittlerweile berüchtigte Videoblogger Jon Prosser will nun von seinem Maulwurf im Konzern erfahren haben, dass die Brille bereits bei der Präsentation des iPhone 12 im Herbst oder spätestens Anfang 2021 vorgestellt werden soll.

Kopplung mit iPhone notwendig

Den Informationen zufolge wird die Brille analog zur Apple Watch einfach Apple Glass heißen und soll bereits ab 499 Dollar verkauft werden. Sie soll in der Tradition von Steve Jobs als "One more thing" am Ende einer Apple-Präsentation vorgestellt werden. Wie einst die Watch kann die Brille vorerst wohl nur in Kombination mit einem iPhone verwendet werden. Aufgeladen wird sie drahtlos mittels einer speziellen Vorrichtung. In beiden Gläsern sollen Displays verbaut sein. Die Bedienung erfolgt unter anderem mittels Gesten.