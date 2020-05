iPhone 12 soll 120Hz-Display bekommen

Das neue iPad Pro hat bereits ein 120-Hz-Display erhalten, daher wäre es keine Überraschung, wenn auch das iPhone 12 mit dem neuen ProMotion-Display kommt. Am iPad wird dabei die Frequenz dynamisch an die dargestellten Inhalte angepasst. Dem Leak zufolge sollen sowohl das neue iPhone 12 Pro als auch das iPhone 12 Pro Max das ProMotion-Display erhalten. Die beiden günstigeren Standard-Varianten, die mit einem 5,4-Zoll- oder 6,1-Zoll-Display kommen sollen, müssen weiterhin mit einem 60-Hz-Bildschirm auskommen.

Neben dem verbesserten Display soll auch FaceID überarbeitet werden. So soll das Sichtfeld erweitert werden, um das Gesicht aus allen Winkeln erkennen zu können. Ähnlich wie die neuen iPad Pros sollen auch die neuen Smartphones einen LIDAR-Scanner auf der Rückseite erhalten. Er misst andere Objekte in einer Entfernung von bis zu 5 Metern und kann auch für Augmented Reality eingesetzt werden. So kann beispielsweise die Größe einer Person oder von Objekten vermessen werden.