iPhone 12: Details zum neuen Design geleakt

Wann das nächste iPhone-Spitzenmodell präsentiert wird, ist noch unklar. Ebenso steht in den Sternen, wann die nächste iPhone-Generation in den Handel kommen wird. Die Corona-Krise bringt derzeit offenbar die Pläne von Apple durcheinander, wodurch sich der Marktstart des iPhone 12 verzögern könnte. Wenn das iPhone 12 dann aber zu haben sein wird, soll es mit einem deutlich überarbeiteten Design Käufer überzeugen.

Wie sich bereits in den vergangenen Wochen abgezeichnet hat, dürfte die neue iPhone-Generation in einem neuen Look präsentiert werden, berichtet Bloomberg unter Berufung auf Insider. Demnach wird das Design des iPhone 12 stark an das iPhone 5 erinnern, das 2012 vorgestellt wurde.