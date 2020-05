So installiert ihr iOS 13.5 bereits jetzt auf dem iPhone

Mit iOS 13.5 bzw. iPadOS 13.5 bringt Apple einige essenzielle Änderungen für iPhones und iPads. So soll die geplante finale Version den Grundstein dafür legen, dass Corona-Apps iPhone-Nutzer beim Kontakt mit Infizierten anonymisiert gewarnt werden. Darüber hinaus erkennt die Gesichtserkennung FaceID mit iOS 13.5, wenn man eine Maske trägt und springt, um Zeit zu sparen, sofort zur PIN-Eingabe. Mit der neuen Version soll auch eine schwere Sicherheitslücke von Mail gestopft werden.

Die neue iOS-Version wird offiziell erst für Mitte Mai erwartet. Wer die neuen Funktionen bereits nutzen möchte, kann sich jetzt die öffentliche Beta installieren. Bei der Installation von Vorabversionen ist normalerweise Vorsicht geboten, bei kleineren Versionssprüngen – wie jetzt von 13.4 auf 13.5 ist das Risiko im Normalfall aber äußerst überschaubar. Wir zeigen euch, wie es funktioniert.

1. Backup erstellen

Vor jedem Update gilt: Die aktuellen Daten sollten über die iCloud oder auf dem Computer gesichert werden. Auf Macs mit dem aktuellen Betriebssystem Catalina 10.15 steckt man das iPhone oder iPad per USB-Kabel an. Über den „Finder“ kann man das Gerät aufrufen und so ein Backup auf der Festplatte machen. In älteren MacOS-Versionen oder über PCs funktioniert ein manuelles Backup über iTunes.