"Wasserfall-Display" hebt rahmenlose Screens auf neues Level

Fragen nach Usability

Obwohl die Display-Technologie spektakulär aussieht, wirft sie in Sachen Usability einige Fragen auf: Sind die Ränder des Geräts mit einem Touchscreen überzogen? Wie will Oppo unabsichtliche Eingaben verhindern, wenn auch die Ränder berührungsempfindlich sind?

Unklar ist auch, wo Oppo die Volume-Wippe und die Power-Taste unterbringen will. Am Rand des Smartphones ist durch das "Waterfall-Display" zu wenig Platz dafür.

Marktstart von "Waterfall-Display"-Phone

Oppo ist bekannt dafür, innovative Technologien in seinen Smartphone-Prototypen zu zeigen. Oft dauert es nicht lange, bis diese Innovationen dann in einem marktfähigen Gerät zu haben sind. Es könnte also durchaus sein, dass in einigen Wochen oder Monaten das erste Oppo-Phone mit "Waterfall-Display" auf den Markt kommt.