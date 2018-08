Wearable berechnet, wann man auf die Toilette muss

Der Hersteller Triple W Japan zeigt auf der IFA DFree. Das Wearable verspricht zu erkennen, wann der Träger auf die Toilette gehen sollte und schickt ihm eine entsprechende Benachrichtigung aufs Handy.

Das Gerät ist natürlich nicht als Lifestyle- oder Datensammel-Device für Tracking-Begeisterte gedacht, sondern für ältere Personen, die ansonsten Erwachsenen-Windeln tragen müssten. Da diese Personen oft auch nicht mehr in der Lage sind ein Smartphone zu nutzen, werden die Daten zum Computer oder Smartphone des Pflegepersonals geschickt.

Das Personal soll so Bewohner besser dazu animieren können, wieder selbstständig die Toilette zu besuchen. Mit der Software können auch die Daten mehrerer DFree-Träger zusammengeführt werden. So soll das Personal anhand der Daten erkennen, wann die zu Pflegenden tatsächlich auf der Toilette waren und entsprechend die Reinigung der Sanitäranlagen planen. Eine App-Variante für den Heimgebrauch ist ebenfalls in Arbeit, für Personen ohne Pflegepersonal.