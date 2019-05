Tesla: Software-Update soll Akku-Brandgefahr bannen

Tesla gab am Mittwoch bekannt, dass ein Software-Update für seine Fahrzeuge Model S und Model X ausgerollt werde. Damit soll die Akku-Sicherheit und die Lebensdauer der Batterien erhöht werden. Das Update betreffe die Lade- und Wärmemanagement-Systeme der Akkus.

Mehrere Tesla-Fahrzeuge hatten in den vergangenen Wochen im geparkten Zustand in den USA und China Feuer gefangen. Zuletzt ging ein Tesla Model S in einem Parkhaus in Shanghai in Flammen auf.