Wie im Kino: Die neuen Heimkino-Beamer

Bereits vor eineinhalb Jahren hat LG mit dem „CF3D“ seinen ersten 3-D-Projektor, der über eine maximale Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixel verfügt, präsentiert. Damals gab es noch kaum ausreichend 3-D-Inhalte für den Heimkino-Markt. Dies soll sich nun ändern. Analysten schätzen, dass bis Ende 2012 etwa 45 neue 3-D-Filme und rund 40 neue 3-D-Videospieltitel erscheinen werden. Doch nicht nur das Angebot an Inhalten wächst, auch die Konkurrenz für LG wird größer. So bringen auch die Hersteller Sony, Panasonic, Acer und Epson dieses Jahr 3-D-Beamer mit Full-HD-Auflösung auf den Markt – und zeigen diese auf der IFA.

„Die Zeit ist reif“, lautet der Slogan des Weltmarktführers von Projektoren, Epson. Der Hersteller will mit einer Serie von fünf neuen LCD-Projektoren mit Full-HD-Auflösung und 3-D eine „neue Dimension des Heimkinos“ einleiten. „Wir haben so lange gewartet, bis wir überzeugt davon waren, dass die Inhalte-Anbieter in ausreichendem Maß auf 3-D-Material setzen“, sagt der Epson-Produktmanager Megumi Yanagisawa.

Erste Wireless-Beamer

Die beiden Premium-Modelle „EH-TW9000“ und „EH-TW9000W “ bieten ein Kontrastverhältnis von bis zu 200.000:1. Die Einsteiger-Modelle „EH-TW6000“ und „EH-TW6000W“ kommen mit einem Kontrast von 40.000:1 aus. Die Bezeichnung W steht dabei für Wireless. Dadurch wird Nutzern die lästige Verlegung von Kabeln erspart.

Bei den 3-D-Projektoren von Epson kommt zudem eine neue Panel-Technologie zum Einsatz, die die Lichtdurchlässigkeit der LCD-Panels erhöht und dafür sorgt, dass die 3-D-Inhalte spürbar heller werden. Dies ist eine sehr sinnvolle Erfindung, denn gerade bei der Betrachtung von 3-D-Filmen hat man als Zuschauer häufig das Gefühl, dass der Film zu dunkel ist. Zusätzlich sorgt eine Verdoppelung der Bildwiederholfrequenz auf 480 Herz für eine erhöhte Helligkeit.

Auch Panasonic setzt bei seinem LCD-Beamer PT-AT5000 auf diese Verdoppelung. Hier reicht das Kontrastverhältnis bis zu 300.000:1 und es gibt einen Umfang von Einstellungsmöglichkeiten. So kann etwa der Konvergenzpunkt für 3-D-Bilder justiert werden, um die 3-D-Ansicht weniger ermüdend zu machen.