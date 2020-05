Wiener Linien haben Probleme beim Handy-Ticketing

Im vergangenen Jahr wurden bei den Wiener Linien insgesamt 600.000 Handy-Tickets per SMS verkauft, das waren 17 Prozent mehr als im Vorjahr. „Das Service wird sehr gut genutzt“, so Gries. Im Großen und Ganzen laufe das System stabil und von alleine, wie Gries versichert. „Es gab nie wirklich große Probleme beim A1 Handy-Ticket. In manchen Fällen kann es zu Doppelkäufen kommen, die durch Funkschwankungen verursacht werden. In der Regel werden solche Doppelbuchungen nach Meldung des Kunden am selben Tag behandelt und wieder richtig gestellt“, sagte Gries.

Das Problem mit der Darstellung wurde laut Gries bisher nicht gemeldet. „Grundsätzlich funktioniert das A1 Handy-Ticket reibungslos“, so Gries. Der Kundenservice zeigte sich auf jeden Fall bemüht und reagierte rasch. Ob die Darstellung nun aber tatsächlich geändert wird, konnte die futurezone nicht in Erfahrung bringen.