Wiener Start-up will Immobiliensuche aufmischen

"Jedem sein passendes Zuhause" - Unter diesem Motto ist am Donnerstag die Immobiliensuche zoomsquare an den Start gegangen. Das Wiener Start-up hat große Pläne. Mit semantischen Technologien und offenen Daten will es den Markt für Wohnungssuche aufmischen. Anders als bei herkömmlichen Immobilienplattformen werden keine Inserate von Maklern oder Wohnungsanbietern angenommen. Basis des Dienstes ist eine Suchmaschine, die rund 1,2 Millionen Websites nach Immobilienanzeigen durchsucht und die dort gefundenen Angaben mit den von den Nutzern eingegebenen Suchkriterien abgleicht.

Mithilfe semantischer Technologien werden die oft verklausulierten Angaben zu Wohnungen ausgewertet. Die Lage der Immobilien wird zusammen mit Informationen zur Umgebung (etwa Kindergärten, Schulen, Nahversorgung, Öffis und Grünflächen) auf einer Karte dargestellt. Die Suchergebnisse werden entsprechend der Wünsche der Wohnungssuchenden gereiht. "Die Ansprüche an Wohnungen werden höher, die Umgebung ist entscheidender denn je", sagten die beiden Gründer, Andreas Langegger und Christoph Richter, bei der Präsentation der Immobiliensuche am Donnerstag in Wien. "Suchen konnte man danach aber bisher nicht."

Der Markt für die Immobiliensuche ist groß. Rund 900.000 Leute in Österreich ziehen jährlich um. Allein in Wien befinden sich zu jeder Zeit an die 250.000 Leute auf Wohnungssuche. Das Durchforsten von Inseraten oder Immobilienportalen ist oft zeitaufwendig. Auch an diesem Punkt will das junge Team um Langegger und Richter ansetzen. Nach dem Anlegen eines Suchprofils, in dem klassische Kriterien wie Preis- und Platzvorstellungen, Altbau oder Neubau, Bad oder Dusche ebenso einfließen wie Grünflächen, Verkehrsanbindung sowie Schulen und Kindergärten in der Nähe des gewünschten Domizils liefert zoomsquare entsprechende Vorschläge. Nutzer werden auch mit einem Newsletter über für sie passende Angebote verständigt.