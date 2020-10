Windows 10 installiert automatisch unerwünschte Apps

Wütende User

Auch wenn sich diese Web-Apps deinstallieren lassen, sind die betroffenen Nutzer wütend. Sie werfen Microsoft vor nicht zu respektieren, dass man als User das Gerät und die Version von Windows 10 besitzt. „Micro$oft macht einfach was es will und niemand unternimmt etwas dagegen“, heißt es etwa. Einige Nutzer überlegen laut, ob man wegen der ungewollten Installation eine Sammelklage gegen Microsoft einreichen könne.

Für einige User hat dieses Update noch ein anderes Problem verursacht. Anscheinend wird der Computer dafür automatisch neu gestartet, wenn Windows 10 ein paar Minuten nicht verwendet wird. Nutzer, die gerade einen Text im Editor geöffnet hatten oder ein Video in einem Videoschnittprogramm, verloren deshalb einen Teil ihrer Arbeit, als sie kurz Pause abseits des Computers machten.

Das Installieren der Web-Apps dürfte momentan eine Testphase sein oder eine Ausrollung in Wellen. Denn noch sind nicht alle betroffen, aber auch nicht nur User, die am Windows-Beta-Programm teilnehmen. Es ist also denkbar, dass bald alle Windows-10-Nutzer diese Web-Apps aufgezwungen bekommen.