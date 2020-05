Windows 10 Mobile im Test: Etwas Großes ist im Entstehen

Windows 10, Microsofts “letztes Windows”, nähert sich in großen Schritten der Fertigstellung an. Doch neben dem Desktop-Betriebssystem wird auch eifrig an “ Windows 10 Mobile” gearbeitet. Der Name dürfte Windows-Fans und frühen Smartphone-Nutzern bekannt vorkommen. Zehn Jahre lang versuchte Microsoft mit Windows Mobile auf PDAs und Smartphones sein Glück, letztendlich feierten aber Apple ( iOS) und Google ( Android) die wahren Erfolge. Mit Windows Phone wagte man schließlich einen Neustart, der aber fünf Jahre später immer noch mit mageren Marktanteilen da steht. Nun soll Windows 10 Mobile das Ruder herumreißen.

Diese Windows-Version soll auf Geräten, deren Bildschirm kleiner als acht Zoll groß ist, installiert werden - sei es nun Tablet oder Smartphone. Im Gegensatz zu Windows Phone 8.1 unterstützt Windows 10 Mobile auch die x86-Architektur und kann somit auch mit Intel-Prozessoren betrieben werden. Wann Windows 10 Mobile erscheinen wird, ist noch unklar, doch Microsoft gewährt bereits seit einigen Monaten über sein Preview-Programm einen Einblick. Die futurezone hat die Windows neues mobiles Betriebssystem mit einem Lumia 630 über mehrere Wochen getestet. Da erst kürzlich ein Update auf die aktuelle Build 10136 erfolgte, stammen noch einige Screenshots von der Build 10080 - optisch halten sich die Unterschiede, mit der Ausnahme einiger weniger neuer Icons, aber in Grenzen.