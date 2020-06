Windows-Phone-Doppelpack: HTC Titan und Radar

Display-Riese Titan

Das Titan hat ein 4,7-Zoll-Display. Die Handhabung ist durch die XL-Display-Diagonale aber nur wenig beeinträchtigt, da das Gerät selbst nur geringfügig größer als das HTC Sensation (4,3-Zoll-Display) oder Samsung Galaxy SII ist (4,3-Zoll-Display). Es ist 9,9mm dick und wiegt 160 Gramm.

Wie schon beim Sensation liegt das eigentliche Handy in einer Gehäuse-Schale, die zum Einlegen des Akkus und der SIM-Karte vollständig abgenommen wird. Die Gehäuse-Schale fühlt sich gut an, wenn das Titan in der Hand gehalten wird. Die abgerundeten Ränder ermöglichen ein sicheres Handling. Weniger schön ist der zusätzliche, erhobene Rand zwischen Display und Gehäuse. Außerdem liegt das Handy nicht ganz in der Schale, sondern wölbt sich in der Mitte leicht nach außen. Dadurch entsteht ein Spalt an der linken und rechten Seite und das Smartphone lässt sich ein wenig in der Schale bewegen, weshalb es sich weniger massiv anfühlt, als es eigentlich ist.

Trotz des großen Displays hat das Titan nur die in den Windows-Phone-Spezifikationen verankerte Auflösung von 800x480 Pixel. Auf Websites fällt dies unangenehm auf, da Text nicht ganz so scharf wirkt, wie man es etwas vom Sensation gewohnt ist. Aber mit den Live-Kacheln und der WP-Oberfläche harmoniert die Display-Größe und lässt Microsofts Smartphone-Betriebssystem in bisher ungeahnter Schönheit erstrahlen.

Abgesehen von der Auflösung ist das Display gut, die maximale Helligkeit ist in Ordnung und Farben wirken weder ausgewaschen noch übersättig. Die 8-Megapixel-Kamera macht, verglichen mit den bisher erschienenen WP-Handys, sehr gute Fotos. An der rechten Gehäuseseite ist eine eigene Auslöse-Taste für die Kamera. Videos nimmt das Titan mit 720p auf. Der Akku hält bei moderater Nutzung eineinhalb Tage. Der 1,5GHz-Single-Core-Prozessor erfüllt seinen Zweck, das Scrollen durch Menüs ist problemlos möglich. Wenn es zu Verzögerungen kommt, etwa beim Herunterladen und Installieren von Apps, steckt fast immer Mango dahinter.