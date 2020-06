Windows-Riese: Hands-On mit dem HTC Titan

Hands-On

In der Praxis liegt das Aluminiumgehäuse gut in der Hand und wirkt hochwertig verarbeitet. Die Kanten sind sind abgerundet, die Oberfläche greift sich gut an. Mit seinen 9,9 Millimeter ist das Smartphone dünn ausgefallen, was ebenfalls edel wirkt.

Das Display sitzt sehr nah am Glas und ist auch aus sehr spitzen Blickwinkeln gut erkennbar. Die Farben sind leuchtend und auch die Kontraste sind gut, wenn auch eine Spur weniger schön als bei Samsungs Note, das mit der HD-Super-AMOLED-Technologie und einer höheren Auflösung arbeitet.

Auch wenn die Hardware mit der 1,5GHz Single-Core-CPU nicht gerade den letzten Stand der mobilen Technik verkörpert läuft Windows Phone 7.5 (Codename Mango) flüssig und ohne Ruckler ab. Ob das auch im Alltag nach der Installation einiger Apps so bleibt, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar.

Ersteindruck

Mit dem Titan hat HTC ein weiteres solides Gerät mit Microsofts Windows Phone 7 entwickelt. An der Verarbeitung gibt es nichts zu bemängeln, bei der Hardware hätte HTC etwas großzügiger sein können, was im Kurztest allerdings nicht negativ auffiel. Das Gerät soll im Oktober ab rund 600 Euro erhältlich sein.