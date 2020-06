WochenEndspiel: Shogun 2: Fall of the Samurai

Zur Auswahl stehen auf beiden Seiten jeweils drei Clans, von denen jeder andere Schwerpunkte, wie Seefahrt oder den Kampf zu Lande, hat. Doch alle haben dasselbe Ziel: zum Ende der Spielzeit müssen 26 Provinzen erobert werden und unsere Verbündeten insgesamt 50 Provinzen kontrollieren. Wird das Ziel verfehlt, ist die Kampagne gescheitert. Dafür hat der Spieler insgesamt 364 Runden Zeit - deutlich mehr als beim Vorgänger, bei dem die Kampagne "nur" 220 Runden hatte. Wer dann doch nicht so lange spielen möchte, kann auch eine kurze Kampagne spielen, die 182 Runden dauert und bei der man 16 Provinzen unter seine Kontrolle bringen muss.

Der Spielmodus: altbewährt und großartig

Hier spielt Shogun 2 die klassischen Stärken der Total-War-Serie, die bereits seit Rome den Spagat zwischen Rundenstrategie und gewaltigen Echtzeit-Schlachten meistert, perfekt aus. Die Kampagne beginnt der Spieler auf der Übersichtskarte mit seinen Provinzen und einem kleinen Heer, das schrittweise ausgebaut werden muss. Die Verwaltung der Provinzen ist in Total War enorm wichtig, da diese die wichtigste Einnahmequelle und schlussendlich auch das primäre Spielziel darstellen.

Beim Ausbau wird auch der Umbruch in der japanischen Gesellschaft deutlich. Moderne Gebäude wie Fabriken sorgen für Unmut in der Bevölkerung, traditionelle Gebäude wie Teehäuser werden wiederum positiv angenommen, haben aber einen deutlich geringeren Nutzen. Um auf Dauer konkurrenzfähig zu bleiben, muss einerseits das brav Steuern zahlende Volk zufrieden gehalten werden, andererseits die Provinzen mit modernen Gebäuden ausgebaut werden. Wird das Volk zu sehr verärgert, können Unruhen ausbrechen, die die Wirtschaft teilweise lahmlegen oder es bilden sich Rebellen-Armeen, die gegen unser eigenes Heer in den Kampf ziehen.

Rundenstrategie, Echtzeitstrategie und Egoshooter in einem

Allein der Rundenstrategieteil frisst bereits einen großen Teil der Spielzeit auf und erinnert, gerade mit dem Fertigkeitenbaum, stark an den direkten Konkurrenten Civilization, dem aber eines fehlt: die imposanten Schlachten zu Land oder See, die in Echtzeit geführt werden können. Hier hat sich im Vergleich zum Hauptprogramm viel getan. Insgesamt 49 neue Einheiten, die mit Gatling-Geschützen und anderen Schusswaffen bewaffnet zum Großteil aus der Ferne angreifen, sind nun dazugekommen. Die stationären Geschütze können jetzt auch in einer Ego-Perspektive übernommen und selbst abgefeuert werden. Da der Rest unserer Einheiten dabei aber vollkommen unbeaufsichtigt weiterkämpft, ist diese Funktion doch eher nur ein nettes Gimmick, das keinen wirklichen Nutzen mit sich bringt.

Die westlichen Kolonialmächte sind zwar nicht selbst spielbar, bringen aber dennoch rekrutierbare Einheiten wie US Marines oder die britische Royal Marine mit sich. Die Kolonialmächte spielen aber im weiteren Spielverlauf eher eine untergeordnete Rolle. Sie sind zwar ein wichtiger Handelspartner und liefern Technologien zur Modernisierung, erweisen sich aber auf Dauer als schwierig. Gerade mit den Fraktionen des Shogunats, die ihnen kritisch gegenüber stehen, ist die Pflege der Beziehungen gelegentlich mühsam, da es des öfteren zu Zwischenfällen kommt, bei denen die Angelegenheit durch eine Strafzahlung bereinigt oder einfach ignorieren wird - was aber zu einem jähen Ende der Beziehungen führen kann.

Auch die Schiffe wurden auf das 19.Jahrhundert angepasst. Insgesamt zehn neue Marineeinheiten, mit denen nun auch in Hafenbelagerungen gekämpft werden kann, sind dazugekommen. Die Seeschlachten sind zu Beginn recht eindrucksvoll, werden aber bei mehreren Schiffen unübersichtlich. Hier sollte man die Schlachten besser simulieren lassen um sich unnötigen Frust zu ersparen.