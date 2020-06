WochenEndspiel: Weltretter und Himmelsstürmer

Binary Domain

Und noch mal geht es in die Zukunft: Allerdings verschlägt es den Spieler in Binary Domain (PS3, Xbox360, ab 18 Jahren) nicht ins Weltall, sondern in ein futuristisches Tokyo. Viel von der High-Tech-Metropole sieht man in den ersten Hälfte des Spiels aber nicht, da man sich erst durch die Überreste und Slums von Alt-Tokyo kämpfen muss, das als Fundament für die futuristische Oberstadt dient.

Obwohl Binary Domain ein recht klassischer Third-Person-Shooter ist, ist die Handlung brauchbar und könnte einem Science-Fiction-Thriller entstammen. In der Zukunft wird die Drecksarbeit und Kriegsführung großteils von Robotern erledigt. In einer neuen Genfer Konvention wurde festgelegt, dass Roboter nicht wie Menschen ausschauen dürfen. Als so ein Roboter, der von Außen und durch sein Verhalten nicht von einem Menschen zu unterscheiden war auftaucht, wird die internationale Spezialeinheit ROST (Wortspiel olé) geschickt, um den Erschaffer der Androiden in Tokyo festzunehmen. In die Handlung fließen noch verschiedene Elemente ein, wie etwa die Macht der Konzerne, ihr Einfluss auf die Staaten und Rechte und Akzeptanz von künstlichen Leben.