Xbox One ohne Internet-Update unbrauchbar

Dass Microsofts neue Konsole Xbox One ein "Day One Update" benötigt, um voll funktionstüchtig zu sein, ist seit längerem bekannt. Wie Microsoft nun aber gegenüber Engadget ausführte, ist das Update nach Aufstellen und Anschließen der Konsole unumgänglich, um die Xbox One überhaupt verwenden zu können. Ohne das Internet-Update seien nämlich auch keine physischen Titel spielbar. "Out of the Box" könne man mit der Xbox praktisch "nichts" machen, wird ein Microsoft-Manager zitiert.