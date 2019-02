Xiaomi bringt Spitzenmodell Mi 9 mit Kampfpreis nach Europa

Um die Lesbarkeit des Screens bei allen Lichtbedingungen zu verbessern, bringt Xiaomi beim Mi 9 den so genannten "Reading Mode 2.0" sowie den "Sunlight Mode 2.0". Die Maximalhelligkeit ist mit 600 Nits hoch, ebenso das Kontrastverhältnis von 6000:1.

Android 9.0 Pie und die Xiaomi-Benutzeroberfläche MIUI 10 dienen als Betriebssystem.

Preis und Verfügbarkeit

Der Preis für die kleinste Speichervariante beginnt bei 449 Euro. Die 128/6 GB Version wird 499 Euro kosten. Wann das Mi 9 in Österreich zu haben sein wird, ist noch unklar. In Spanien und Italien kann das Smartphone bereits vorbestellt werden. Es ist also davon auszugehen, dass das Xiaomi-Phone auch bald in Österreich in den Handel kommen wird.

Xiaomi Mi 9 SE

Neben dem neuen Spitzenmodell hat Xiaomi in China auch eine abgespeckte Version des Mi 9, das Mi 9 SE, präsentiert. SE steht hierbei für Special Edition.

Das kleinere Mi 9 SE kommt nicht nur mit einer leicht abgespeckten Hardware, sondern auch mit einem etwas kleinerem Bildschirm. Der AMOLED-Screen misst in der Diagonale 5,97 Zoll, löst aber ebenso mit 1080x2340 Pixeln auf. Daraus ergibt sich eine etwas höhere Pixeldichte von 432 PPI.

Das Display-Format beträgt ebenso 19,5:9, wird aber "nur" von Corning Gorilla Glas 5 geschützt. Auch das Mi 9 SE hat den Fingerprintsensor im AMOLED-Display integriert.