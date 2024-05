Gerüchte um neues E-Auto von Xiaomi

Das Unternehmen arbeitet angeblich neben der Produktion des SU7 auch an einem völlig neuen Modell.

Vor kurzem ging Xiaomis erstes Elektroauto, der SU7, in den Verkauf. Und das Unternehmen kann sich nicht über mangelndes Interesse beklagen. Der Absatz sei 3- bis 5-mal höher als erwartet, sagte Firmenchef Lei Jun Mitte April. 100.000 Exemplare sollen heuer insgesamt gebaut werden.

➤ Mehr lesen: Das neue E-Auto von Xiaomi geht weg wie warme Semmeln

Xiaomi arbeitet derzeit nicht nur daran, die Nachfrage zu bedienen. Gleichzeitig wird auch ein neues Modell entwickelt, wie es in einem Bericht von Bloomberg heißt. Dabei soll es sich um einen Kompakt-SUV handeln, ein Segment, das in China stark an Bedeutung gewinnt. Davon berichten nicht genannte Personen, die mit den Plänen vertraut sind. Demnach soll das künftige Xiaomi-Auto vor allem Teslas Model Y Konkurrenz machen.

Weitere Details zu dem kommenden Auto sind nicht bekannt, auch nichts zum geplanten Preis. Für den SU7 werden 215.900 Yuan (27.720 Euro) fällig.