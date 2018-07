Xiaomi Mi A2 soll am 24. Juli vorgestellt werden

Xiaomis Android-One-Smartphone Mi A2 könnte am 24. Juli offiziell vorgestellt werden. Der chinesische Konzern hat eine Einladung für einen entsprechenden Event in Spanien an seine sogenannten „Mi Explorer“ verschickt. diese dürfen sich zwischen dem 11. und 18. Juli für das Event registrieren, müssen jedoch selbst für Anreise und Aufenthalt aufkommen.