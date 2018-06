Xiaomi Mi Pad 4: iPad-Alternative für ein Drittel des Preises

Xiaomi hat in der Nacht von Sonntag auf Montag neben dem Smartphone Redmi 6 Pro auch das Tablet Mi Pad 4 präsentiert. Das 8-Zoll-Gerät soll vor allem Apples iPad mini Konkurrenz machen. Dafür setzt man auf einen günstigen Preis: Die billigste Konfiguration schlägt mit 1099 Yuan, rund 145 Euro, zu Buche. Dafür erhält man drei Gigabyte Arbeitsspeicher, 32 Gigabyte an internem Speicher (eMMC 5.1). Für 1399 Yuan (rund 185 Euro) erhält man vier Gigabyte Arbeitsspeicher sowie 64 Gigabyte an internem Speicher. Um nur 100 Yuan mehr (rund 200 Euro) erhält man auch ein integriertes LTE-Modem mitsamt GPS-Chip.