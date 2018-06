Xiaomi Redmi 6 Pro: iPhone-Konkurrent mit Riesen-Akku für 130 Euro

Das Smartphone kann derzeit in China in fünf verschiedenen Farben (Schwarz, Gold, Roségold, Blau, Rot) vorbestellt werden, der Verkauf startet am 26. Juni. Das günstigste Modell (3 GB/32 GB) kostet 999 chinesische Yuan, rund 130 Euro, die besser ausgestatteten Varianten schlagen mit 1199 bzw. 1299 Yuan (160/170 Euro) zu Buche. Wann das Budget-Smartphone auch in Europa erhältlich sein wird, ist unklar. In Österreich ist Xiaomi aber seit einigen Monaten über einen offiziellen Distributor aktiv, weswegen es das Smartphone wohl im Laufe der kommenden Wochen auf den heimischen Markt schaffen dürfte.