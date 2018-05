Xiaomi verkauft alles um zehn Euro: Hunderte warten auf Mi-Store-Eröffnung

"Um acht Uhr gestern Abend haben die ersten Kunden ihre Zelte vor dem Store aufgeschlagen", heißt es von Xiaomi gegenüber der futurezone. Mittlerweile haben sich vor dem Shop in der SCS in Vösendorf lange Schlangen gebildet. "Aktuell warten an die 700 bis tausend Leute auf den Einlass und der Zustrom ist immer noch ungebrochen." Alles laufe geordnet ab, versichert ein Sprecher von Xiaomi.