Yesss verkauft Smartphones stark verbilligt

Bei dem Mobilfunker Yesss gibt es einmal im Monat spezielle Angebote. An dem so genannten "yesss! Happy Day" gibt es ausgewählte Smartphone-Highlights und Tarifaktionen, die sonst nicht erhältlich sind. Beim kommenden Aktionstag am 23. Mai verkauft der zu A1 gehörende Mobilfunker Smartphones von Samsung, Huawei und Sony zu stark verbilligten Preisen.

Das Samsung Galaxy S8+ verkauft Yesss zu einem Preis von 299 Euro. Auf geizhals.at kostet dasselbe Handy mindestens 444 Euro. Das Sony Xperia XA1 verkauft der A1-Diskonter um 79 Euro (geizhals-Preis ab 211 Euro), das Samsung Galaxy A3 2017 um 149 Euro (geizhals-Preis ab 317 Euro) und das Huawei Mate 20 Pro Porsche Design mit 128 GB um 499 Euro.

Die Angebote sind exklusiv online am 23. Mai von 10 bis 24 Uhr auf der Yesss-Website erhältlich.