YouTube startet eigenen Abo-Dienst für Musik

Der Start des Abo-Dienstes wurde möglich, nachdem YouTube und die Independent-Musiklabel mit Künstlern wie Adele oder die Arctic Monkeys ihren langen Streit beilegten. In den vergangenen Tagen sei nach Monaten zäher Verhandlungen eine Einigung erzielt worden, berichtete die „ Financial Times“. Bisher sind die zentrale Erlösquelle bei YouTube die Anzeigen, die vor Beginn der Videos eingeblendet werden. Die Plattform beteiligt die Musikindustrie an den Einnahmen.



Die Google-Tochter hatte gedroht, Musik der kleinen Firmen ganz aus der Plattform zu verbannen, wenn kein Deal erzielt wird. Es ging um die Vergütung der Musiker und Labels bei dem Abo-Dienst. Die Independent-Firmen hatten das ursprüngliche Google-Angebot als zu niedrig abgelehnt, wie im Juni bekanntwurde. Mit den großen Musikkonzernen, die über 90 Prozent des Marktes kontrollieren, hatte sich YouTube bereits geeinigt. Zusätzlich zum Abo-Dienst weitet YouTube auch insgesamt die Anzeige von Musik in seinen Apps aus.