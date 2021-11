Morgen kommt ein Asteroid der Erde näher als der Mond

Die Distanz zwischen Erde und dem Asteroiden wird dabei nicht mehr als 142.080 Kilometer oder 0,37 LD (Lunar Distance) betragen. Die Geschwindigkeit des Himmelskörpers gibt die NASA mit 41.940 km/h oder 11,65 km/s an. Entdeckt wurde 2021 WF3 erst vor wenigen Tagen am 28. November.

Relativ kleiner Asteroid

Auch wenn es laut der US-Raumfahrtbehörde zu keinem Einschlag kommen wird, würde eine Kollision vermutlich glimpflich verlaufen. Denn 2021 WF3 ist ein relativ kleiner Asteroid mit einem errechneten Durchmesser zwischen 3,6 und 8,1 Meter.

Bis der kleine Himmelskörper am Abend des 1. Dezember die Erde passiert, werden noch 6 weitere Asteroiden der Erde nahekommen. Auch wenn die NASA all diese Himmelskörper als "Near Earth Objects" bezeichnet und ihre Vorbeiflüge unter "Earth Close Approaches" auflistet, fliegen all diese Asteroiden in sicherer Distanz an der Erde vorbei. Kollisionen sind keine zu erwarten.