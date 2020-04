1.400 Jahre altes Rätsel um rote Zeichen am Himmel gelöst

Die Komet-Hypothese verworfen die Forscher recht schnell. Kometen seien selten rot gefärbt, erklärt Ryuho Kataoka, einer der Mit-Autoren der Studie. Daher wandte man sich der Theorie zu, es könnte sich tatsächlich um Aurora Borealis gehandelt haben. Dieses Phänomen ist meist nur in Polarnähe zu beobachten, bei besonders starker Sonnenaktivität kann es aber auch weiter von den Polen entfernt auftreten.

Magnetischer Sturm

Polarlichter kennt man meist als grün leuchtend, sie können aber auch rot gefärbt sein. Die Farbe ändert sich, je nachdem in welcher Höhe die für die Lichter verantwortlichen Sonnenwinde auf die Sauerstoffatome in unserer Atmosphäre treffen. Entstehen die Lichter weiter von den Polen entfernt und damit in größerer Höhe, leuchten sie eher rot.

Allerdings liegen sie meist wie ein geschwungenes Band am Himmel, nicht wie ein Fasanenschwanz. Die Forscher veränderten ihren Blick auf den Nachhimmel deshalb so, wie die Menschen ihn vor 1.400 Jahren gesehen hatten. Damals lag der magnetische Breitengrad bei 33 Grad und nicht wie heute bei 25 Grad.

Durch den Perspektivwechsel konnten sie herausfinden, dass ein starker magnetischer Sturm die Aurora Borealis so verzerrt hatte, dass sie für die Beobachter in Japan wie der beschriebene Fasanenschwanz ausgesehen habe. Nachdem dieses alte Rätsel gelöst scheint, wollen die Forscher weiteren ungeklärten Phänomenen aus der Vergangenheit auf den Grund gehen.