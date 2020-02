Neue Art von Polarlichtern entdeckt

Polarlichter haben etwas Magisches. Sie bringen den Nachthimmel zum Leuchten – meist Grün, aber auch Rot und in Violetttönen.

Im Oktober 2018 haben Amateurfotografen in Finnland so ein Leuchten beobachtet, im typischen Grün. Allerdings war etwas anders. Die Polarlichter orientieren sich üblicherweise vertikal. Sie erinnern dabei an Vorhänge, die im Himmel hängen. Diese hatten aber eine horizontale Ausrichtung.