Wie sehr wir Anfang 2022 auf Schiene Richtung Klimaziele sind

Um die Klimakrise zu bewältigen, müssen alle Länder der Welt an einem Strang ziehen. Das große gemeinsame Ziel ist es, den Temperaturanstieg bis 2100 am besten auf 1,5 Grad Celsius einzuschränken - zumindest aber auf 2 Grad.

Leichte Verbesserung

Das wissenschaftliche Analyseinstrument Climate Action Tracker sieht die Welt momentan auf Kurs 2,7 Grad plus gegenüber vorindustriellen Zeiten - wenn man bereits angewendete Maßnahmen hernimmt. Geht es nach den Zielen und Versprechen der Staaten, bewegen wir uns auf einem Pfad Richtung 2,1 Grad.

Optimistisch gesehen "nähern wir uns schön langsam dem Ziel von 2 Grad plus an", meint Reinhard Steurer, Professor für Klimapolitik an der Universität für Bodenkultur. Woran es bisher aber mangle, sei die Umsetzung geeigneter Maßnahmen, um die Ziele auch zu erreichen.

Die positivste Entwicklung sieht Steurer im technischen Bereich, allen voran beim Ausbau erneuerbarer Energien. In Österreich, in der EU, aber u.a. auch in China wird die Stromerzeugung aus Sonnen-, Wasser- und Windkraft so stark angekurbelt, dass bei dem Tempo Wachstumsziele bis 2030 sogar übertroffen werden.

Österreich hinkt hinterher

Was die Reduktion des Energieverbrauchs angeht, sieht es weniger positiv aus. Die Verringerung der Treibhausgasemissionen geht zu langsam voran. Im Transportsektor sind im vergangenen Jahr zwar die Verkäufe von Elektrofahrzeugen stark angestiegen, dennoch werden auf Österreichs Straßen Jahr für Jahr mehr fossile Treibstoffe verbrannt. Laut dem Klimaschutzbericht 2021 des Umweltbundesamtes muss Österreich ordentlich aufholen, um seine Emissionsreduktionsvorgaben zu erfüllen. Momentan belegt das Land einen der hintersten Plätze innerhalb der EU.

Zu den Versäumnissen der Menschheit beim Klimaschutz kamen im vergangenen Jahr einige Katastrophen, die den Klimawandel fördern. Einen kleinen Eindruck davon, wie große Brände weltweit Wälder von Kohlenstoffsenken in CO2-Produzenten verwandeln, bekam man 2021 durch den Brand auf der Rax auch hierzulande.